Полиция в Первомайске задержала на взятке заместителя городского головы

Чиновница попалась на взятке. Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры южного региона, правоохранители установили, что женщина требовала от гражданина 25 тысяч гривен.

За эти деньги она обещала содействовать в получении разрешения на размещение внешней рекламы на бигбордах в городе. Во время передачи оговоренной суммы взятки должностное лицо было задержано, - пояснили в прокуратуре.

В настоящее время полиция готовит задержанной сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тернопольской области правоохранители задержали председателя сельской рады, которая получила десять тысяч гривен взятки. По данным полиции, местный житель должен был перечислить средства на банковский счет, чтобы получить разрешение на размещение киоска.