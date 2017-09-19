Найдена самая опасная для человека соцсеть

По данним исследования, с февраля по май более полторы тысячи молодых людей от 14 до 24 лет отвечали на вопросы социологов и анализировали различные ситуации, в которых соцсети могли бы как-то повлиять на самочувствие.

Были проанализированы 5 самых популярных соцсетей, среди которых YouTube получил оценку как платформа, которая не вредит ментальному здоровью человека.

На втором месте оказался Twitter, за ним идет Facebook, дальше Snapchat. А последнее место - за Instagram.

По результатам опроса Instagram назвали таким, что вызывает раздражение и депрессию, а также становится площадкой для издевательств.

Кроме того, британские ученые не рекомендуют более двух часов в сутки проводить в социальных сетях, поскольку это побуждает человека сравнивать себя с другими и дает ощущение неприятия себя.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская киберполиция уже успела создать некоторые рекомендации для тех предприятий по блокированию интернет-ресурсов.