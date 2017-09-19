16:53 19.09.2017 | Общество | Новости
100174146:test

Найдена самая опасная для человека соцсеть

Ученые в Великобритании выяснили, какая из социальных сетей оказывает наибольший вред для человека. Соответствующие сведения стали известны из исследования проведенного в рамках проекта #StatusOfMind.

Найдена самая опасная для человека соцсеть

По данним исследования, с февраля по май более полторы тысячи молодых людей от 14 до 24 лет отвечали на вопросы социологов и анализировали различные ситуации, в которых соцсети могли бы как-то повлиять на самочувствие.

Были проанализированы 5 самых популярных соцсетей, среди которых YouTube получил оценку как платформа, которая не вредит ментальному здоровью человека.

На втором месте оказался Twitter, за ним идет Facebook, дальше Snapchat. А последнее место - за Instagram.

По результатам опроса Instagram назвали таким, что вызывает раздражение и депрессию, а также становится площадкой для издевательств.

Кроме того, британские ученые не рекомендуют более двух часов в сутки проводить в социальных сетях, поскольку это побуждает человека сравнивать себя с другими и дает ощущение неприятия себя.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская киберполиция уже успела создать некоторые рекомендации для тех предприятий по блокированию интернет-ресурсов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив