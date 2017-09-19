На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

Синоптики также обещают сильные ливни, в отдельных пунктах град. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Закарпатского центра по гидрометеорологии, в связи с сильными осадками в области объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптики прогнозируют местами шквалистое усиление ветра 17-22 метров на секунду. 20-21 сентября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,2-1 метр в пределах коренных берегов.

В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках, - предупреждают синоптики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черкасской области объявлена чрезвычайную ситуацию. Это связано с масштабными пожарами на торфяных полях возлесела Ирдынь.