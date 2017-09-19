11:22 19.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черкасчине объявили ЧС

Возгорания на Черкасчине недавно произошли на площади в 51 га.

На Черкасчине объявили ЧС

Так, в Черкасской области 18 сентября было решено объявить чрезвычайную ситуацию – по причине масштабного пожара торфяных полей около села Ирдынь. Такие данные распространили в ГСЧС.

Так, по итогам проведенной мобильно-оперативной группой разведкой - на месте происшествия выявил очаги сгоревшей растительности на площади 51 га. Также замечены очаги горения торфяного грунта - отметили в ГСЧС. В понедельник 18-го сентября около села Ирдынь развернули сводный отряд, в состав него вошли четыре подразделения ГСЧС из облцентра.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман отдал Авакову распоряжение по поводу расследования пожара в Одессе.


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