На Черкасчине объявили ЧС

Так, в Черкасской области 18 сентября было решено объявить чрезвычайную ситуацию – по причине масштабного пожара торфяных полей около села Ирдынь. Такие данные распространили в ГСЧС.

Так, по итогам проведенной мобильно-оперативной группой разведкой - на месте происшествия выявил очаги сгоревшей растительности на площади 51 га. Также замечены очаги горения торфяного грунта - отметили в ГСЧС. В понедельник 18-го сентября около села Ирдынь развернули сводный отряд, в состав него вошли четыре подразделения ГСЧС из облцентра.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман отдал Авакову распоряжение по поводу расследования пожара в Одессе.