14:48 19.09.2017 | Общество | Новости
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Количество бежавших мусульман-рохинджа из Мьянмы достигло 400 тыс человек

Организации объединенных наций утверждает, что за последний месяц из Мьянмы в результате этнических чисток бежали 421 тыс мусульман-рохинджа.

Количество бежавших мусульман-рохинджа из Мьянмы достигло 400 тыс человек

Об этом передает AP.

В результате столкновений правительственных войск и полиции с мусульманами-рохинджа погибло более 400 человек. Ежедневно границу Бангладеша пересекают 20 тыс человек.

Пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Милман сообщает, что более 14 тыс беременных женщин покинуло Мьянму.

Главным детонатором для "возгорания" конфликта стало нападения боевиков этом этнической группы в штате Ракхайм на полицейский пост. Полиция подтянула силы и начала массовые погромы поселений этого этнического меньшинства.

Тогда погибло 12 сотрудников полиции.

ООН же осудила правительство Мьянмы за репрессии в отношении мусульман-рохинджа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просит Мьянму предоставить этническому меньшинству мусульман-рохинджа гражданство.


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