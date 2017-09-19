Количество бежавших мусульман-рохинджа из Мьянмы достигло 400 тыс человек

Об этом передает AP.

В результате столкновений правительственных войск и полиции с мусульманами-рохинджа погибло более 400 человек. Ежедневно границу Бангладеша пересекают 20 тыс человек.

Пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Милман сообщает, что более 14 тыс беременных женщин покинуло Мьянму.

Главным детонатором для "возгорания" конфликта стало нападения боевиков этом этнической группы в штате Ракхайм на полицейский пост. Полиция подтянула силы и начала массовые погромы поселений этого этнического меньшинства.

Тогда погибло 12 сотрудников полиции.

ООН же осудила правительство Мьянмы за репрессии в отношении мусульман-рохинджа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просит Мьянму предоставить этническому меньшинству мусульман-рохинджа гражданство.