Гражданина США научился добывать криптовалюту с помощью ветра - ФОТО

Соответствующие фото были опубликованы на портале julianoliver.com

По словам автора, основная задача проекта в первую очередь является демонстрация важности борьбы с климатическими изменениями. В частности, Harvest использует ветряную турбину мощностью 700 Вт, которая питает оборудование, добывающее при этом криптовалюту.

Таким образом, в дальнейшем получиные средства Оливер переводит на финансирование исследований в области климата.

Стоить отметить, что на данный момент Harvest находится в Стокгольме на выставке. Вместе с тем автор проекта заверил, что добытая до конца выставки криптовалюта будет разделена между тремя некоммерческими организациями. Также Оливер напоследок подчеркнул, что с помощью Harvest удастся поставить сотни таких ветряных двигателей в разные страны мира.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", все криптовалютные биржи, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить торговые операции. Кроме этого биржи, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить регистрацию новых пользователей, о чем должны уведомить своих клиентов.