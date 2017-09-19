Адвокаты Лавриновича подала апелляцию на его арест

Об этом рассказал сегодня журналистам адвокат Евгений Солодко. Вместе с тем, по его словам, когда именно будет рассматриваться их жалоба они пока не знают.

Напомним, 6 сентября ГПУ сообщила Лавриновичу и бывшему президенту Виктору Януковичу о подозрении в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти.

15 сентября Печерский районный суд Киева арестовал Лавриновича на 60 дней. Согласно решению суда, бывшего министра юстиции взяли под стражу прямо в зале судебных заседаний.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура подозревает Лавринович в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.