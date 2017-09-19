00:30 19.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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90% демобилизованных силовиков АТО нуждаются в реабилитации

Примерно 90% (около 315 тысяч) силовиков из 350 тысяч ранее демобилизованных бойцов с зоны проведения АТО на данном этапе очень нуждаются в реабилитации. 

90% демобилизованных силовиков АТО нуждаются в реабилитации

Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы Комитета украинского парламента по вопросам охраны здоровья. Так, итоги международных исследований говорят о том, что распространенность посттравматического расстройства среди лиц, которые пребывают в зоне ведения военных действий, как силовики, так и мирные жители – примерно 15-20%.

В Украине сейчас демобилизованных силоивков АТО - примерно 350 тысяч, и из них примерно 90% сейчас очень требуют комплексной реабилитации.

Как сообщал УРА-Информ, с начала проведения в стране АТО около 500 силовиков уже совершили самоубийство.


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