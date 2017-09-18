17:18 18.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За период АТО самоубийство совершили 500 силовиков

Примерно 85 процентов всех суицидов совершают силовики АТО до 40 лет.

За период АТО самоубийство совершили 500 силовиков

Так, за период проведения на Донбассе АТО больше 500-от украинских бойцов покончили с собой. В основном силовики совершали самоубийство по причине посттравматического синдрома. Об этом рассказала недавно депутат от "Блока Петра Порошенко", глава комитета парламента по вопросам здравоохранения – О. Богомолец – в социальной сети.

Согласно ее словам – по итогам проведенного анализа института психиатрии Минздрава страны – 85% всех самоубийств были совершены силовиками АТО, которым еще не исполнилось 40 лет. Большая часть убивших себя – это люди до 30-ти.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. в Харькове мужчина совершил самоубийство.


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