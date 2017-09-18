За период АТО самоубийство совершили 500 силовиков

Так, за период проведения на Донбассе АТО больше 500-от украинских бойцов покончили с собой. В основном силовики совершали самоубийство по причине посттравматического синдрома. Об этом рассказала недавно депутат от "Блока Петра Порошенко", глава комитета парламента по вопросам здравоохранения – О. Богомолец – в социальной сети.

Согласно ее словам – по итогам проведенного анализа института психиатрии Минздрава страны – 85% всех самоубийств были совершены силовиками АТО, которым еще не исполнилось 40 лет. Большая часть убивших себя – это люди до 30-ти.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. в Харькове мужчина совершил самоубийство.