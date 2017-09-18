16:43 18.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в 2017 году уже замечено 100 случаев АЧС

С начала 2017 г. в Украине было замечено 109 вспышек АЧС.

В Украине в 2017 году уже замечено 100 случаев АЧС

При этом больше всего таких вспышек было в Полтавской области. Такие данные поступили в качестве ответа на запрос СМИ в Госпродпотребслужбе. Согласно этим данным – на Полтавщине в 2017 г. было зафиксировано 19 случаев АЧС, при этом второе место заняла Закарпатская область – там зафиксировано 11 случаев АЧС, а также третье место – Харьковская область.

С начала 2017 г. тут было девять вспышек болезни. Также известно, что в Винницкой случилось недавно семь случаев АЧС, Херсонской, а также в Киевской и Одесской областях заметили по шесть случаев.

Как сообщал УРА-Информ, новые вспышки АЧС были замечены в трех украинских регионах.


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