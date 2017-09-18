11:29 18.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине появятся б/у электрички из Германии

Украинские власти рассчитывает получить немецкие подержанные электрички для переоборудования их в нашей стране с дальнейшим использованием.

В Украине появятся б/у электрички из Германии

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян перед заседанием Камбина.

По словам Омеляна, списанные составы в Германии находятся в лучшем состоянии по сравнению с украинскими даже после реставрации.

"Они все равно на порядок лучше подвижного состава, который уже должен быть списан в Украине", - отметил Омелян.

Также Омелян добавил, что сейчас люди в Украине ездят в нечеловеческих условиях. Кроме того, это абсолютно неправильный подход, когда украинская страна отчитываться о ремонте 10 вагонов, а их тысячи. 

"Мы понимаем реально, что основная проблема – отсутствие собственного производства электричек", – сказал Омелян.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее по причине ремонта асфальтобетонного покрытия на улице Сырецкой в столице будет отчасти ограничено движение автотранспорта. 


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