В Украине появятся б/у электрички из Германии

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян перед заседанием Камбина.

По словам Омеляна, списанные составы в Германии находятся в лучшем состоянии по сравнению с украинскими даже после реставрации.

"Они все равно на порядок лучше подвижного состава, который уже должен быть списан в Украине", - отметил Омелян.

Также Омелян добавил, что сейчас люди в Украине ездят в нечеловеческих условиях. Кроме того, это абсолютно неправильный подход, когда украинская страна отчитываться о ремонте 10 вагонов, а их тысячи.

"Мы понимаем реально, что основная проблема – отсутствие собственного производства электричек", – сказал Омелян.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее по причине ремонта асфальтобетонного покрытия на улице Сырецкой в столице будет отчасти ограничено движение автотранспорта.