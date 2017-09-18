В понедельник в Украину вернутся дождь и прохлада

Однако днем в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Дождей с грозами стоит ждать в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской.

Ветер западный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха в среднем по Украине составит 21-26 теплых градусов.

В Киеве сегодня местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов.

На западе Украины утром дождь, гроза. Днем сухо и тепло. Температура воздуха ночью удержится в пределах 10-15 градусов выше нуля. Днем будет не больше 15-20 теплых градусов.

На севере страны в понедельник местами пройдет небольшой дождь, в Житомирской области ночью умеренный дождь. Сухо будет только в Сумской области. Ночью столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

В центре Украины без осадков. Температура воздуха ночью удержится в пределах 11-16 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 28-33 градуса.

На востоке сегодня сухо и жарко. Ночью температура воздуха не опустится ниже 12-17 теплых градусов. Днем будет от 28 до 33 градусов.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-19 градусов. Днем воздух прогреется до 29-34 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-20 градусов со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 30-35 градусов.