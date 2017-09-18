В Николаевской области полиция задержала своего коллегу

Полицейский ежемесячно требовал и получал от подчиненных сотрудников взятку за оформление разрешений на ношение и хранение травматического или нарезного оружия. Как сообщает пресс-служба ГПУ, следователи провели задержание в рамках досудебного расследования в уголовном деле по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тернопольской области правоохранители задержали председателя сельской рады, которая получила десять тысяч гривен взятки.