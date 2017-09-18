23:47 18.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области полиция задержала своего коллегу

В Николаевской области в понедельник, 18 сентября, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции задержали начальника отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы управления превентивной деятельности Главного управления полиции в области.

В Николаевской области полиция задержала своего коллегу

Полицейский ежемесячно требовал и получал от подчиненных сотрудников взятку за оформление разрешений на ношение и хранение травматического или нарезного оружия. Как сообщает пресс-служба ГПУ, следователи провели задержание в рамках досудебного расследования в уголовном деле по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тернопольской области правоохранители задержали председателя сельской рады, которая получила десять тысяч гривен взятки.


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