В Донецкой области работника полиции задержали за систематические взятки

Согласно информации полицейских, следователи прокуратуры совместно с работниками Управления СБУ, разоблачили при получении взятки заместителя начальника сектора превентивной деятельности Торецкого отделения полиции .

Как отмечается, в прокуратуру обратился гражданин с информацией о том, что на него осуществляют давление работники полиции, требуя систематического предоставления взятки за не препятствование предпринимательской деятельности и не составление административных протоколов.

Так, следователями прокуратуры задокументировано 2 факта получения неправомерной выгоды работником полиции на сумму три и пять тысяч гривен.

Стоит добавить, что во время второй передачи средств полицейский пытался уйти от следователей, в результате чего попал в дорожно-транспортное происшествие.

Действия полицейского квалифицированы как получение неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о его задержании и сообщения о подозрении, также устанавливаются лица причастные к совершению уголовного преступления.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ",ранее во Львовской области с поличным был задержан сотрудник Государственной миграционной службы.