В Атлантическом океане шторм "Мария" усилился до урагана

По состоянию на утро понедельника, 18 сентября, скорость ветра может усилится до 120 километров в час, с дальнейшими порывами. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов Соединенных Штатов Америки.

Вместе с тем синоптики прогнозируют, что ветер "Мария" может достигнуть Британских Подветренных островов уже сегодня к ночи. В свою очередь правительства Антигуа и Барбуды объявили штормовые предупреждения для островов Сент-Китс, Невис и Монсеррат, а правительство Нидерландов - для островов Саба и Синт-Эстатиус.

Также штормовое предупреждение выпустили власти США и Великобритании для Виргинских островов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Атлантическом океане недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря сформировался тропический шторм "Мария", который продвигался в западном направлении со скоростью примерно 32 километра в час.