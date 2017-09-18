Украинский Гидрометцентр опроверг информацию о приближении урагана из Румынии

Ничего такого синоптики не ожидают. В этом в понедельник, 18 сентября, на запрос журналистов, заверила начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Людмила Савченко. По ее словам, в ближайшие дни разрушительный ураган из Румынии в сторону Украине двигаться не будет.

Вместе с тем заместитель начальника отдела взаимодействия со СМИ ГосЧС Владимир Овсяник, комментируя появившуюся информацию, пояснил, что из-за мощного шторма, прошедшего в Румынии, сегодня ожидается ухудшение погодных условий в западных областях Украины.

При этом он заверил, что силы и средства ГосЧС в полной готовности по оказанию помощи населению.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее со ссылкой на синоптиков, сообщалось, что к Украине приближается ураган, в результате которого накануне в Румынии погибли восемь человек и около 70 попали в больницу.