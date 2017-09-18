Массовые беспорядки в Одессе будут организованы Корчинским, чтобы отвлечь население от трагедии в детском лагере

Об этом заявил журналист Глеб Громов на своей страничке в Facebook.

Массовые беспорядки в городе будут организованы, чтобы отвлечь население от трагедии в детском лагере "Виктория", где заживо сгорели 3 девочек. Причиной возгорания стало нарушение противопожарных норм, на которые мэрия выделила 11 миллионов гривен. Такое циничное отношение к детям вызвало массовые протестные акции одесситов. Около 3 сотен горожан пикетировали мэрию, требуя привлечь Труханова к ответу, однако тот так и не вышел к митингующим.

"Как сказано в заявлении "Братства" (радикальная организация, их лидер – националист Дмитрий Корчинский – прим.редакции) – они не могут стоять в стороне, когда российский бизнес процветает в Одессе. Они посчитали, что лучше доить этот бизнес и начали с Труханова. Только Корчинский и Ко, как всегда, в последний момент кинут своего работодателя и выйдут сухими из воды. А вот парни, которые поведутся на эти провокации, могут оказаться в неприятной ситуации", - заявил Глеб Громов.

Как следствие, Труханов намерен спровоцировать общественников, чтобы отвлечь внимание от инцидента.

Деньги на столкновения выделяет строительная фирма "Гефест". Близкие к мэру застройщики также хотят отомстить активистам за пикетирование объекта на 5 станции Фонтана – там "Гефест" уничтожил сквер. Кроме этого, у компании не оказалось разрешительных.

Источник: antikor.com.ua