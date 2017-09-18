Суд признал обвиняемых по "делу 2 мая" в Одессе невиновными

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили сразу же из зала суда. Как сообщает местное издание "Думская", суд не нашел убедительных доказательств вины обвиняемых.

Также коллегия отказалась принимать во внимание показания главного свидетеля обвинения Александра Посьмиченко из-за неустранимых противоречий, а также предъявленные фото- и видеоматериалы, поскольку это копии, а не оригиналы.

Вместе с тем сотрудники Службы безопасности Украины тут же задержала двоих фигурантов "дела 2 мая" Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу после оправдания. На этот раз им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность. Сотрудники прокуратуры прямо в зале суда объявили им о новом подозрении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, делу о столкновениях в Одессе 2 мая 2014 года правоохранители допросили около 200 новых свидетелей.