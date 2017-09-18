Суд арестовал директора одесского детского лагеря "Виктория" - ФОТО

Его подозревают в нарушении правил пожарной безопасности. При этом он арестован без права внесения залога.

Как сообщает пресс-служба суда, сегодня была проведена проверка зданий, сооружений, подсобных и бытовых помещений лагеря детского "Виктория" согласно предписанию №73 от 23 июня текущего года Киевского районного отдела Главного управления Службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. В соответствии с предписанием директор должен был принять меры по соблюдению пожарной безопасности, однако проигнорировал требования.

В связи с чем, следственный судья избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права залога.

Напомним, в ночь на 16 сентября трое детей погибли в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе.

Как сообщал УРА-Информ, ГосЧС считает вероятной причиной пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе неисправность электроприборов в комнате воспитательницы.