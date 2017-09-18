Спасатели потушили пожар на базе отдыха на Закарпатье

Как говорится в сообщении, около трех ночи, до спасателей поступило сообщение о пожаре на территории одной из баз отдыха, расположенной на ул. Гагарина в Солотвино.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 130 кв. м., огонь быстро распространялся по всей двухэтажном здании базы отдыха.Также существовала угроза переброски пламени на рядом расположенную соседнюю базу отдыха. К счастью, спустя некоторое время сильное возгорание удалось локализовать.

Кроме того, причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются, погибших и травмированных на пожаре нет.

Огнем уничтожена кровля здания площадью 130 кв. м. и деревянные конструкции стен, а также имущество, находившееся внутри.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в здании станции технического обслуживания по ул. Михаила Бойчука, в Печерском районе столицы произошло сильное возгорание.