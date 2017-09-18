18:35 18.09.2017 | Общество | Новости
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Россия запустила ракету Искандер на полигон в Казахстане

Российские военные в рамках учений Запад-2017 произвели успешный запуск ракеты повышенной мощности модернизированного оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.

Россия запустила ракету Искандер на полигон в Казахстане

Как сообщает Минобороны РФ, ракета, запущенная с полигона Капустин Яр в Астраханской области, преодолела максимальную дальность.

По информации ведомства, ракета повышенной мощности преодолела 480 км и успешно поразила цель на полигоне Макат в Казахстане.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что дальность и точность комплексов Искандер-М планируется увеличить за счет новых типов ракет.

В частности, сейчас у Искандер-М есть не менее семи типов ракет, причем внешне они не отличаются.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ракета под названием Vega, которая оборудована украинским двигателем, недавно успешно вывела три спутника на орбиту.


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