Пустое вертолетное дело Денисюка – как символ беззакония и коррупции в Военной прокуратуре

Если мы будем смотреть на нормы Конституции, то Украина – демократическая страна. Но… по факту власть и демократия не являются какими-то связанными вещами. Это – абсолютно разные вещи. Демократия существует только для определенных лиц. Для обычного рядового украинца демократии на сегодня не существует, – заявил правозащитник.

По его словам, любого гражданина могут задержать, "пытать, поместить в условия изоляции и т.д.".

Суды сегодня поддерживают только сторону обвинения, продолжают сроки удерживания под стражей, абсолютно игнорируя позицию защиты… Поэтому ничего после победы Революции Достоинства в лучшую сторону не изменилось. Более того, стало еще хуже, – отметил он.

В частности, комментируя так называемое "дело экс-налоговиков" в части обвинения бывшего главы Харьковской налоговой Станислава Денисюка, правозащитник отметил, что последнее судебное заседание "имело мало что с правосудием".

Потому что игнорировались и не выполнялись требования, как УПК, Конституции, Европейской конвенции про защиту прав человека и основополагающих свобод и т.д. Фактически Денисюка завезли на двое суток в Печерский райсуд фактически для пыток. Моему подзащитному не один раз вызывали "скорую", – сообщил защитник экс-налоговика.

Адвокат Денисюка также в прямом эфире обнародовал жалобу своего подзащитного, что на первоначальном этапе расследования следствие искусственно причисляло экс-налоговика к "схемам Клименко": В ГПУ на улице Резницкой Денисюка водили по кабинетам, и с самого начала (после задержания) к нему подходили "определенные люди", которые требовали с него и его семьи деньги за освобождение в размере более 1 млн долларов.

Вилков и добавил, что после обращения Денисюка по этому произволу инспекция ГПУ открыла уголовное дело и начала расследование. "Со слов Денисюка, на основании негласных следственных действий стало известно, что к вымогательству неправомерной выгоды может быть причастный главный военный прокурор Анатолий Матиос и непосредственно прокурор Дмитрий Борзых", – рассказал Вилков, добавив, что на открытом судебном заседании выяснилось: в ГПУ повысили сумму мзды, которую требуют с Денисюка.

С начала сумма начиналась от 1 млн долларов, потом повысилась до 1,5 долларов, и в итоге за закрытие дела "такса" выросла до 2 млн долларов. Это все должно быть зафиксировано, - сказал он, сообщив, что такие "разговоры" с "переговорщиками" в ГПУ длились более 10 часов.

Вилков также отметил, что сторона защиты требует от генпрокурора Луценко "предпринять соответствующие меры… для передачи дела Дениюска в другое следственное управление для его объективного расследования".

Денисюк заявил, что все это дело – месть Матиоса за то, что экс-налоговик не согласился на "определенные условия" для его освобождения", - подчеркнул Вилков, напомнив, что по закону Матиос превысил свои полномочия, так как не был включен в состав процессуальных следователей в этом производстве.

По словам правозащитника, Денисюк в этом деле формально не мог получить статус подозреваемого, поскольку является действующим адвокатом, и "сегодня незаконно остается под стражей", а фактически его увольнение из налоговой при Януковиче разбивает аргументы обвинения в якобы причастности к "схемам Клименко".

Напомним,23 августа в Facebook адвокат экс-главы ГНИ в Подольском районе Киева Алексея Ярошенко Юрий Иващенко заявил, что его подзащитный умер от сердечного приступа .

Матиос заигрался. По делу налоговиков первая смерть. По сути убили фигуранта дела – Алексея Ярошенко. Его довели до сердечного приступа. Всего 41 год. В деле нет перспективы, поскольку нет доказательств. Поэтому в ход идет вся грязь, которая может быть, – заявил он.

Адвокат утверждал, что, по информации близких, на Ярошенко жестко давили из военной прокуратуры, склоняли к соглашению со следствием, угрожали уголовным наказанием ему и его семье.