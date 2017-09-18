Прокуратура начала расследование действий органов одесской власти

Следствие ведется по фактам служебной халатности, приведшей к гибели детей на пожаре в лагере "Виктория" в Одессе. Об этом сообщает в понедельник утром, 18 сентября, пресс-служба областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном деле по фактам халатности должностных лиц районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления.

Проверка, в частности, идет в Киевского районного отделения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, Киевской районной администрации города Одессы и в Департаменте образования и науки Одесского городского совета. В ведомстве также отметили, что во время следственных мероприятий изымается документация по введению в эксплуатацию, эксплуатации, проверках в детском лагере "Виктория".

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.

Напомним, Одесская местная прокуратура №1 совместно с органами полиции сообщили о подозрении директору детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория" в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшему к гибели детей. Кроме того, правоохранители задержали и объявили о подозрении сотруднице лагеря, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность в оздоровительном учреждении.

Как сообщал УРА-Информ, власти Одессы пообещали оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре в детском лагере "Виктория".