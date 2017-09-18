10:50 18.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ зафиксировала 40 грузовиков вблизи Донецка

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили 40 грузовиков сепаратистов самопровозглашенной ДНР в районе Калимиусского. В частности, они находились в 42 километрах от временно оккупированного Донецка.

ОБСЕ зафиксировала 40 грузовиков вблизи Донецка

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Как отмечается, беспилотник ОБСЕ зафиксировалл семь неподвижных бронетранспортеров и более 40 неподвижных грузовиков военного типа. Кроме того, один из автомобилей был укомплектован зенитной установкой.

Стоить добавить, что тяжелое вооружение и военную техника запрещено ввозить в оккупированную территорию в соответствии с пунктом пятого меморандума от 19 сентября 2014 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в течение последней недели зафиксировано примерно на 30 процентов больше нарушений ранее оговоренного прекращения огня. Случаи препятствования передвижению миссии ОБСЕ остаются центральной проблемой усилий миссии по мониторингу отвода вооружения на востоке.


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