ОБСЕ зафиксировала 40 грузовиков вблизи Донецка

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Как отмечается, беспилотник ОБСЕ зафиксировалл семь неподвижных бронетранспортеров и более 40 неподвижных грузовиков военного типа. Кроме того, один из автомобилей был укомплектован зенитной установкой.

Стоить добавить, что тяжелое вооружение и военную техника запрещено ввозить в оккупированную территорию в соответствии с пунктом пятого меморандума от 19 сентября 2014 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в течение последней недели зафиксировано примерно на 30 процентов больше нарушений ранее оговоренного прекращения огня. Случаи препятствования передвижению миссии ОБСЕ остаются центральной проблемой усилий миссии по мониторингу отвода вооружения на востоке.