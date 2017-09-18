Новые подробности теракта в лондонском метро

Задержанный мужчина, обвиняемый в теракте в Лондоне оказался беженцем из Ирака. Об этом передает The Telegraph.
По информации издания, правоохранители практически в тот же день смогли взять след и взять под арест преступника. Ним оказался 18-летний юноша.
Ранее он уже был известен полиции, так как привлекался за мелкие административные правонарушения, доставляя своим родителям немало проблем.
Сам террорист проживает в пригороде города со своими родителями - Рональду и Пенелопой Джонс.
Напомним, что в результате взрыва в метро на станции "Парсонс Грин" погибших нет, однако мелкие травмы получили 20 человек.
В Лондоне уже который месяц действует усиленный режим безопасности, согласно раздела 41 - Закона о боробе с терроризмом.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Лондоне идентифицировали вероятного исполнителя теракта в метро.