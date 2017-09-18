На Закарпатье пронесся мощный ураган - ФОТО

В результате стихийного бедствия ряд населенных пунктов остались без света. Сильнейший ветер также поломал деревья, которые местами перекрыли автодороги и усложнили движение железнодорожного транспорта.

Повреждены также кровли зданий. Как сообщает на своем персональном сайте председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, ураган начался после семи часов вечера. По состоянию на утро понедельника практически весь Раховский район обесточен, кроме того без света остается ряд сел Тячевского района.

В селе Билын сильный ветер полностью снес крыши на трех частных домах и еще на нескольких повредил. Тут же дерево упало на железнодорожные пути, движение дизельного поезда "Рахов-Ивано-Франковск" временно прекращено.

В селе Верхнее Водяное также ураганом поваленное дерево повредило кровли больницы и около десяти частных домов. Повреждена также крыша в больнице поселка Ясиня. В нескольких селах деревья перекрыли движение автотранспорта, - рассказал информации о пострадавших в результате стихии пока нет.

Спасатели и аварийные бригады энергетиков уже выехали на место и начали восстановительные работы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 18 сентября, практически по всей территории Украины будет ощутимое снижение температуры. Однако днем в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Дождей с грозами стоит ждать в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской. Ветер западный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха в среднем по Украине составит 21-26 теплых градусов.