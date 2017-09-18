На Волыни обнаружили почти 150 краж газа

Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

Согласно информации, в ходе проведения многочисленных проверок специалисты пришли к интересному наблюдению: чаще всего к махинациям прибегают потребители из сельских местностей, меньше – жители городов.

В частности, больше всего нарушений было выявлено в селах Городище, Баев, Цеперив Луцкого района, в населенных пунктах Камень-Каширского, Ратновского и Владимир-Волынского районов.

К ответственности уже привлекли 120 недобросовестных потребителей. Ворам газа назначили доначисления, прекратили газоснабжение и оштрафовали на миллион гривен.

Так, недавно максимальную сумму штрафа за кражу газа - 170 тыс. гривен получил один из жителей.

Добавим, зимой потребитель решил сэкономить на оплате потребленного газа и осуществил несанкционированное вмешательство в счетчик для уменьшения его показаний.

Таким образом, легальное потребление газа для нарушителя обошлось бы в разы дешевле, чем попытка сэкономить неправомерным путем, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в будущем европейские компании будут способны закупать российский газ на восточной границе Украины.