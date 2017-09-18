На Волыни обнаружили почти 150 краж газа

Специалисты "Волыньгаза" этого года выявили почти 150 фактов незаконного потребления голубого топлива, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вдвое больше.
Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".
Согласно информации, в ходе проведения многочисленных проверок специалисты пришли к интересному наблюдению: чаще всего к махинациям прибегают потребители из сельских местностей, меньше – жители городов.
В частности, больше всего нарушений было выявлено в селах Городище, Баев, Цеперив Луцкого района, в населенных пунктах Камень-Каширского, Ратновского и Владимир-Волынского районов.
К ответственности уже привлекли 120 недобросовестных потребителей. Ворам газа назначили доначисления, прекратили газоснабжение и оштрафовали на миллион гривен.
Так, недавно максимальную сумму штрафа за кражу газа - 170 тыс. гривен получил один из жителей.
Добавим, зимой потребитель решил сэкономить на оплате потребленного газа и осуществил несанкционированное вмешательство в счетчик для уменьшения его показаний.
Таким образом, легальное потребление газа для нарушителя обошлось бы в разы дешевле, чем попытка сэкономить неправомерным путем, отметили в пресс-службе.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в будущем европейские компании будут способны закупать российский газ на восточной границе Украины.