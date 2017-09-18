09:37 18.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Украину движется разрушительный ураган из Румынии

В Украину надвигается мощный ураган из Румынии, в результате которого уже погибли восемь человек.

На Украину движется разрушительный ураган из Румынии

Также еще около 70 человек попали в больницу с многочисленными травмами. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, скорость ураганного ветра достигает 100 км/час. При этом большая часть жертв и пострадавших – жители крупного города Тимишоара и его окрестностей.

О приближении шторма к Украине предупредили спасатели ГосЧС.

Утром 18 сентября в западных областях грозы, сильные ливни, град и шквалы 25-30 метров на секунду, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в горных районах Закарпатья пронесс ураган. В результате стихийного бедствия ряд населенных пунктов остались без света. Сильнейший ветер также поломал деревья, которые местами перекрыли автодороги и усложнили движение железнодорожного транспорта.


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