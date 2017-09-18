На Днепропетровщине с участием сотрудников Минюста осуществляется рейдерский захват урожая агрохозяйства

Об этом передает портал gazeta.dp.ua.

"Сам выбор времени прибытия и дня недели перед выходными, когда госучреждения закрываются – это первый признак рейдерства. На наши поля собирать наш урожай прибыли рейдеры", — говорит Василий Кузнецов.

Фермер объяснил немудреную схему рейдерского захвата его урожая, она связана неконституционной и незаконной концентрацией полномочий, которую в ходе непродуманных реформ получил Минюст.

"До 2016 года земельные паи в Лычково арендовало ООО АФ «Олимпикс-агро». Когда же срок госрегистрации договоров с "Олимпиксом" закончился, наше предприятие на законных основаниях заключило с селянами новые договора, провела абсолютно законную их государственную регистрацию в реестре. Это было осенью 2016 года. В этом году мы засеяли поля, вырастили урожай, и вдруг сюда являются бывшие арендаторы и собираются при силовой поддержке правоохранителей украсть у нас урожай", — возмущается фермер.

Как выяснилось, спецкомиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации без приглашения сторон и рассмотрения аргументов по существу, в одностороннем порядке отменило регистрацию договоров аренды владельцев земельных паев с предприятием "Агроволодар". Сделано это было в конце июля 2017 года, когда урожай на полях почти поспел.

"На основании этого незаконного ни по форме, ни по сути решения комиссии министерства, в обход всех действующих правовых норм государства, люди министра Петренко разрешили украсть у нас выращенный нами урожай. Я не буду утверждать, но учитывая то, что за спиной "Олимпикса-агро" стоит агрохолдинг Бахматюка, могу обоснованно предположить, что базируется позиция Минюста на коррупционных договоренностях с олигархом", — заявил Василий Кузнецов.

Он объяснил, что в результате этих рейдерских действий со стороны агрохолдинга Бахматюка не просто будут ограблены предприятие и владельцы земельных паев, главные результаты будут иметь политический характер.

"Селяне увидели вседозволенность олигархов, которая прикрывается коррумпированными министрами, судами, правоохранителями. Теперь владельцы земельных паев в штыки воспримут любую попытку земельной реформы, которую планируют провести Президент Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман. Селяне наглядно убедились в том, что сегодня у них нагло пытаются украсть урожай, а следовательно и арендную плату за землю, а завтра они на основании незаконного решения комиссии Минюста потеряют и сами земельные наделы", — говорит директор предприятия "Агроволодар" Василий Кузнецов.

Он предупредил рейдеров и стоящих за их спиной правоохранителей, что без боя жители Лычково и сотрудники "Агроволодара" свой урожай не отдадут.

"Не грешите перед Богом и людьми, не доводите ситуацию до кровопролития", — обратился к рейдерам Кузнецов.

Он также сообщил, что уже не только направил соответствующее заявление о рейдерстве в прокуратуру, но и обратился к миссии ОБСЕ, чтобы она на примере этого рейдерского захвата донесла до европейских структур информацию о том, кто стоит за попытками ограбить селян и сорвать земельную реформу в Украине.

Как стало известно, по состоянию на 15.00 субботы 16 сентября благодаря взвешенной позиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области рейдерский захват урожая в селе Лычково приостановлен. Мы следим за дальнейшим развитием событий.