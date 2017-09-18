Хакеры украли данные более 2 млн пользователей приложения для чистки ОС CCLeaner

Об этом сообщила пресс-служба компании-разработчика Piriform.

Согласно информации службы, было определено, что более ранние версии Piriform CCleaner v5.33.6162 и CCleaner Cloud v1.07.3191 были скомпрометированы. Более 2,27 миллиона человек использовали затронутое программное обеспечение , также около 3% от всех скачавших программу человек.

Отметим, взлом затронул клиентов с 32-разрядной версией v5.33.6162 CCleaner и v1.07.3191 CCleaner Cloud. В компании уверяют, что никаких других продуктов Piriform или CCleaner не было затронуто.

"Мы рекомендуем всем пользователям 32-разрядной версии CCleaner v5.33.6162 скачать v5.34. Приносим извинения и принимаем дополнительные меры, чтобы это не повторилось", - уверяет пресс-служба.

Атаку обнаружили специалисты антивирусной компании Avast, которая приобрела Piriform в июле. Так, приложением CCleaner для очистки реестра, кэша и списка автоматически запускаемых программ Windows, а также выполнения других сервисных функций пользуются 130 млн человек.

Добавим, что пока неизвестно, кто именно стоит за атакой, однако, злоумышленники получили доступ к серверу, на котором создается очередная версия CCleaner.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки бюро кредитных историй Equifax было подвержено кибератаке, в результате чего было похищено информацию 143 млн клиентов службы.