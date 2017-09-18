Главари ОРДЛО препятствуют восстановлению инфраструктуры на Донбассе, - СЦКК

Правительство Донецкой и Луганской областей блокирует работы по восстановлению гражданской инфраструктуры на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра контроля и координации. В частности, руководство ОРДЛО препятствует усилению дамбы шламонакопителя в Новгородском Донецкой области. А также по работе на дамбе пруда-накопителя сточных вод хозяйства "Бахмутский аграрный союз" в Новолуганском, ремонт газоводов и запуск газораспределительной станции под Марьинкой.
В связи с этим 26 тыс. жителей в данный момент остаются без газоснабжения, а также простаивают предприятия.
"Руководство ОРДО и ОРЛО еще раз показывает свою незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности Донбасского региона", - гласит сообщение.
Кроме того, эта структура создает препятствия по восстановлению гражданской инфраструктуры Донбасса.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в зоне АТО на Донбассе за минувшие сутки, в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, один получил ранение.