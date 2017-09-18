14:22 18.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Главари ОРДЛО препятствуют восстановлению инфраструктуры на Донбассе, - СЦКК

Правительство Донецкой и Луганской областей блокирует работы по восстановлению гражданской инфраструктуры на Донбассе. 

Главари ОРДЛО препятствуют восстановлению инфраструктуры на Донбассе, - СЦКК

Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра контроля и координации. В частности, руководство ОРДЛО препятствует усилению дамбы шламонакопителя в Новгородском Донецкой области. А также по работе на дамбе пруда-накопителя сточных вод хозяйства "Бахмутский аграрный союз" в Новолуганском, ремонт газоводов и запуск газораспределительной станции под Марьинкой.

В связи с этим 26 тыс. жителей в данный момент остаются без газоснабжения, а также простаивают предприятия.

"Руководство ОРДО и ОРЛО еще раз показывает свою незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности Донбасского региона", - гласит сообщение.

Кроме того, эта структура создает препятствия по восстановлению гражданской инфраструктуры Донбасса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в зоне АТО на Донбассе за минувшие сутки, в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, один получил ранение. 


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