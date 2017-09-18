08:15 18.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173954:Polishuk

Бывший генсек НАТО Расмуссен побывал в зоне АТО - ФОТО

Бывший генеральный секретарь НАТО и внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен в воскресенье, 17 сентября, посетил зону проведения антитеррористической операции.

Бывший генсек НАТО Расмуссен побывал в зоне АТО - ФОТО

Он возглавил иностранную делегацию Альянса, которая отправилась в поврежденные обстрелами населенные пункты Донбасса. В группе иностранных гостей были бывшие и действующие главы правительств европейских стран, министры иностранных дел, парламентарии, политические советники и консультанты.

В частности, иностранные партнеры побывали в городе Торецк, где ознакомились с задачами, состоянием и положением украинский войск. Как сказано в сообщении пресс-центра штаба, опубликованном в Facebook, Расмуссен, в частности отметил, что в то время, когда на украинской земле находится более 40 тысяч российских солдат и сепаратистов, Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию в вопросе поддержки Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ииротворческий контингент на украинском Донбассе тоже не поможет решить проблему. Такое заявление сделал Ричард Хаас – глава Совета международных отношений в рамках проведения встречи Ялтинской евростратегии. Согласно его словам – в ближайшее время не следует ожидать завершения на Донбассе конфликта, а также каких-то изменений касательно Крыма.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив