Беспорядки в Одессе: мэр Труханов привез в город киевских националистов

Сегодня, 18 сентября, в Одессе члены организации "Братство", а также неизвестные, называющие себя ветеранами АТО, устроили в Одессе массовую драку и мелкие потасовки. На якобы, "мирную акцию" активисты пришли вооруженные дубинками и щитами, многие из них были одеты в камуфляжную форму, на лицах были натянуты балаклавы. Взаимные оскорбления переросли в массовую драку.

Одесские общественники уверены, что массовые беспорядки в городе организованыодесским городским головой Геннадием Трухановым, чтобы отвлечь одессиитов от трагедии, которая произошла в детском лагере "Виктория", где заживо сгорели 3 девочек. Напомни, 16 сентября, в Одессе, сгорел детский лагерь "Виктория". В следствии пожара заживо сгорело трое детей, еще 20 получили травмы и отравления продуктами горения. Причиной возгорания стало нарушение противопожарных норм, на которые мэрия якобы выделила 11 миллионов гривен. Убийство детей вызвало волну протестов с требованием отставки мэра.

"Корчинский просто так не приходит. Ему была поставлена задача, за которую дали денег. Эти активисты приехали в Одессу, чтобы "качать" город. Также они могут устроить провокации на грядущей сессии, чтобы дискредитировать общественников, которые пытаются привлечь Труханова к ответственности. Они приехали не менять Одессу, а штурмовать ее", - пояснила одесская общественник и волонтер Ната Пранжу.

Отметим, что среди "мирных активистов" была замечена Вита Заверюха известная тем, что причастна к убийству нескольких правоохранителей на автозаправке в киевской области в 2016 году.

Раннее, появилась информация, что Труханов намерен спровоцировать общественников, чтобы отвлечь внимание от инцидента, акции и столкновения в городе финансируются строительной компанией "Гефест".