05:00 17.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области задержаны двое мигрантов

Во Львовской области пограничники задержали двух мигрантов, которые намеривались незаконно попасть в страны Евросоюза.

Во Львовской области задержаны двое мигрантов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, местные жители сообщили пограничникам о появлении неизвестных лиц не славянской внешности на окраине населенного пункта Боровое. 

По словам сотрудников ГПСУ, двое злоумышленников были без документов. Кроме того, они являются гражданами Турции и намеревались незаконно попасть в страны ЕС.

В результате задержанных доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления административных материалов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в аэропорту Борисполь сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали троих граждан Ирана с поддельными документами.


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