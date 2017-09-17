Во Львовской области задержаны двое мигрантов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, местные жители сообщили пограничникам о появлении неизвестных лиц не славянской внешности на окраине населенного пункта Боровое.

По словам сотрудников ГПСУ, двое злоумышленников были без документов. Кроме того, они являются гражданами Турции и намеревались незаконно попасть в страны ЕС.

В результате задержанных доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления административных материалов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в аэропорту Борисполь сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали троих граждан Ирана с поддельными документами.