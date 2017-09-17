14:38 17.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО за сутки было 35 обстрелов

В процессе примерно половины обстрелов украинских позиций силовики АТО также открывали огонь.

В зоне АТО за сутки было 35 обстрелов

Так, в течение суток 16-го сентября 2017 г. поддерживаемые Россией террористы на востоке страны осуществили 35 обстрелов в направлении силовиков АТО. При этом потерь среди украинских защитников не было. Такие данные распространили в пресс-центре штаба АТО.

Согласно этим данным – в конце суток 16-го сентября в местах проведения АТО обстановка немного обострилась, но украинские силовики продолжали контролировать ситуацию. После 18-ти вечера боевики усилили обстрелы, применяя минометы.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе 68 мирных жителей погибло с начала 2017 г.


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