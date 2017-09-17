13:24 17.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173927:mysnichenko

В зоне АТО упал российский беспилотник

В зоне проведения на востоке АТО упал российский беспилотник.

В зоне АТО упал российский беспилотник

Так, упавший беспилотник - российского производства – под названием "Орлан". Такие данные содержатся в сообщении пресс-центра штаба АТО – в социальной сети Facebook. Согласно данным – украинская ПВО сбить беспилотник " Орлан " не успела - хотя и отлично видела его маршрут.

16 сентября утром " Орлан "упал сам – по итогам сбоя системы. Он соответствует той модели, которую сейчас изготавливают в России – также сказано в заметке пресс-центра. А разработкой "Орлан-10" на данный момент занимается предприятие РФ под названием "Спецтехцентр".

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в 2016 г. испытали первый грузовой беспилотник.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив