В зоне АТО упал российский беспилотник

Так, упавший беспилотник - российского производства – под названием "Орлан". Такие данные содержатся в сообщении пресс-центра штаба АТО – в социальной сети Facebook. Согласно данным – украинская ПВО сбить беспилотник " Орлан " не успела - хотя и отлично видела его маршрут.

16 сентября утром " Орлан "упал сам – по итогам сбоя системы. Он соответствует той модели, которую сейчас изготавливают в России – также сказано в заметке пресс-центра. А разработкой "Орлан-10" на данный момент занимается предприятие РФ под названием "Спецтехцентр".

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в 2016 г. испытали первый грузовой беспилотник.