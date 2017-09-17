В Атлантическом океане сформировался шторм "Мария"

Указанный шторм сформировался недавно около берегов Южной Америки, а также Карибского моря. Такие данные распространил недавно Национальный центр по предотвращению ураганов США. Согласно этой информации – на данный момент шторм перемещается в сторону запада. Его скорость – примерно 32 километра в час.

А в начале следующей недели данный шторм усилится до уровня урагана и затронет Малые Антильские острова, что в Карибском море. Примерно в среду "Мария" может стать опасным, добравшись до Пуэрто-Рико.

Как сообщал УРА-Информ, ураган "Харви", который обрушился ранее на США, убил 82 человека.