Труханов пообещал помочь семьям погибших и пострадавших в пожаре детей - ВИДЕО

Каждая семья погибших детей получат по 200 тысяч гривен. Им также будет компенсированы все расходы на похороны.

Об этом в воскресенье, 17 сентября, во время встречи с родителями детей заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Он также заверил, что семьи пострадавших получат по 100 тысяч гривен. Семьи остальных детей, которые отдыхали в сгоревшем корпусе, получат по 20 тысяч гривен.

Вместе с тем городской голова отметил, что к нему обратилось больше количество предпринимателей города, который предложили свою помощь. Если детям или семьям в дальнейшем потребуется какая-то реабилитация или специальная помощь, ее тоже окажут, - пояснил Труханов, добавив, что обещает независимое и объективное расследование случившегося и ответственность для всех причастных.

Абсолютно все виновные должны понести ответственность, - заявил он, отметив, что не снимает ответственности и с себя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар в лагере "Виктория" возник около полуночи в пятницу. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились, по уточненным данным, 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей.

Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Вскоре полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.

По факту гибели детей полиция открыла уголовное дело по предварительной квалификации Уголовного кодекса Украины Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.