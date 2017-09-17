09:50 17.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пожар в детском лагере г. Одесса: худруку объявлено подозрение

Возгорание в детском лагере н.п. Одесса началось именно в комнате худрука.

Пожар в детском лагере г. Одесса: худруку объявлено подозрение

Также художественный руководитель была единственной взрослой в том корпусе, который сгорел. Полиция уже объявила о подозрении, а также провела допрос руководителя танцевального коллектива "Адель" - Татьяну Егорову, потому что именно ее подопечные погибли в страшном пожаре детского лагеря "Виктория". Такие данные распространили родители детей-участников данного ансамбля.

Оказалось, что возгорание появилось именно в ее комнате, и худрук стала единственной взрослой в сгоревшем корпусе. Егорову уже допрашивали в Киевском отделе полиции Одессы. В процессе допроса женщине стало плохо. Ее отвезли в частный медцентр.

Как сообщал УРА-Информ, в детском лагере Одессы ночью 16 сентября было возгорание, по итогам которого погибло три ребенка. В. Гройсман уже призвал наказать всех виновных в пожаре в детском лагере.


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