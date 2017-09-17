Полиция задержала чиновников фискальной службы - ФОТО

Двое чиновники были задержаны за вымогательство. Они получили 20 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, чиновники организовали схему вымогательства и получения взяток. При этом за крупные суммы денег они обещали не привлекать к ответственности по выявленным нарушениям, а также не вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательской деятельности.

Следователи установили, что чиновники ГФС в области открыли уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, а в конце августа провели обыски во время которых изъяли средства и другие материальные ценности. Чтобы предприниматель не понес ответственности, должностные лица потребовали 20 тысяч долларов.

За такие деньги они согласились закрыть уголовное дело. Взяточники были задержаны во время передачи денег посредником в Херсонской области. Такие меры были приняты злоумышленниками для маскировки коррупционной деятельности.

В настоящее время оба следователя, которые при задержании пытались скрыться, задержаны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины в среду, 13 сентября, задержала заместителя главы одного из департаментов " Укрзализныци". Чиновник попался на взятке в 70 тысяч долларов. Как сообщал на своей страничке в Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, задержание состоялось несколько часов назад.