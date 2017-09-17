15:31 17.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине налоговики попались на взятке в 20 тысяч долларов

Правоохранители прекратили преступную деятельность работников ГФС Харьковщины.

На Харьковщине налоговики попались на взятке в 20 тысяч долларов

Выяснилось, что за непривлечение бизнесмена к ответственности налоговики ГФС  требовали, а также вскоре получили 20 тыс. долл США взятки. Об этом данные распространили в пресс-службе Нацполиции Украины.

В ходе следствия в уголовном производстве установили, что подразделением ГУ ГФС Харьковщины недавно открыто уголовное производство по итогам уклонения от уплаты налогов. В августе провели санкционированные обыски, изъяли средства и иные материальные ценности. Чтобы бизнесмен не понес ответственности, работники следствия ГУ ГФС за 20 тысяч долларов были готовы закрыть производство.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине чиновник "погорел" на взятке.


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