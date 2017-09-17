Луценко заявил, что поддерживает создание антикоррупционного суда

По его мнению такой суд должен быть создан еще в 2017 году. Как пояснил генеральный прокурор в воскресенье, 17 сентября, на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, Украине нужен Антикоррупционный суд.

Мне все равно, как это будет называться - отдельно взятый суд, Антикоррупционная палата в существующем суде, но он нужен и нужен уже завтра, - заявил Луценко, добавив, что он выступает против набора судей политиками, а также против создания суда только для одного учреждения.

При этом он заявил, что поддерживает слова Порошенко и Керри, которые заявили, что все суды должны быть антикоррупционными. Вместе с тем Луценко заверил, что если будет создано 50 судей антикоррупционной палаты или суда и он вернет страну к нормальной жизни.

Генпрокурор также пояснил, что план Керри и Порошенко ему ближе, чем альтернатива еще года два с помощью западных институтов готовиться к созданию идеального суда. Давайте делать и то, и другое. Давайте в этом году создадим палату, и параллельно можно быстрее делать антикоррупционный суд, - резюмировал руководитель ГПУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что без создания антикоррупционного суда сопротивление судебной власти будет расти.