02:00 16.09.2017 | Общество | Новости
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В ОАЭ начнут пользоваться Skype

Саудовская Аравия убрала запрет на пользование голосовой\видео связи с программы Skype. Об этом передает The National.

В ОАЭ начнут пользоваться Skype

Согласно информации ведомства, в сотрудничестве с партнерами в телекоммуникационном секторе принято решения снять ограничения на звонки.

Министр по телекоммуникациям Саудовской Аравии Абдалла бен Амер аль-Саваха уверен, что компания должна будет соблюдать ряд требований, чтобы продолжать свою деятельность в стране.

Официально в Эмиратах работа этой программы не получила разрешение на лицензию.

В многих странах Средней и Восточной Азии существуют ограничения на пользование мировыми социальными сетями. Это такие страны как Китай, Пакистан ,Индия, Иран.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Китая частично заблокировали мессенджер WhatsApp, сделав очередной шаг в ужесточении контроля над Интернетом.


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