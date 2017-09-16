В ОАЭ начнут пользоваться Skype

Согласно информации ведомства, в сотрудничестве с партнерами в телекоммуникационном секторе принято решения снять ограничения на звонки.

Министр по телекоммуникациям Саудовской Аравии Абдалла бен Амер аль-Саваха уверен, что компания должна будет соблюдать ряд требований, чтобы продолжать свою деятельность в стране.

Официально в Эмиратах работа этой программы не получила разрешение на лицензию.

В многих странах Средней и Восточной Азии существуют ограничения на пользование мировыми социальными сетями. Это такие страны как Китай, Пакистан ,Индия, Иран.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Китая частично заблокировали мессенджер WhatsApp, сделав очередной шаг в ужесточении контроля над Интернетом.