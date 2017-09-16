В Иране заявили о создании сверхмощной неядерной бомбы

Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские власти обладают более мощным оружием, чем знаменитая американская "мать всех бомб".
Об этом сообщает телекомпания IRIB.
Согласно его словам, организация оборонной промышленности по поручению Военно-космических сил изготовила бомбу весом 10 тонн. В частности, которую можно скинуть с самолетов "Ильюшина".
Также Амир Али Хаджизаде добавил, что бомба обладает весьма большой разрушительной способностью. Об этом он заявил в ответ на просьбу прокомментировать его собственные слова о том, что "если у США есть "мать всех бомб", то у Ирана есть "отец бомб".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент Иракского Курдистана за старт референдума о создании автономии внутри Ирака. Это первые за несколько лет сборы парламента в данном регионе.