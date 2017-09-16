21:34 16.09.2017 | Общество | Новости
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В Иране заявили о создании сверхмощной неядерной бомбы

Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские власти обладают более мощным оружием, чем знаменитая американская "мать всех бомб". 

В Иране заявили о создании сверхмощной неядерной бомбы

Об этом сообщает телекомпания IRIB.

Согласно его словам, организация оборонной промышленности по поручению Военно-космических сил изготовила бомбу весом 10 тонн. В частности, которую можно скинуть с самолетов "Ильюшина".

Также Амир Али Хаджизаде добавил, что бомба обладает весьма большой разрушительной способностью. Об этом он заявил в ответ на просьбу прокомментировать его собственные слова о том, что "если у США есть "мать всех бомб", то у Ирана есть "отец бомб".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент Иракского Курдистана за старт референдума о создании автономии внутри Ирака. Это первые за несколько лет сборы парламента в данном регионе. 


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