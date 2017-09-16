Для Крымчака назначили залог в размере 1,4 млн гривен

Соломенский районный суд Киева назначил депутату Киевсовета меру пресечение в виде содержания под стражей или внесением залога на сумму 1,4 млн гривен. Об этом передают "Українські новини".
Согласно информации ведомства, сторона обвинения просила 25 млн как сумму залога.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) расследую дело Крымчака обнаружили, что в 2010-2011 годах пребывая на должности секретаря Киевсовета, чиновник присвоил себе несколько земельных участков, находящихся в коммунальной собственности.
Общая сумма ущерба городу составила 500 тыс гривен.
НАБУ сообщают, что депутат организовал преступную схему для реализаации незаконно отчужденной земли.
Ему грозит 8 лет лишения свободы без дальнейшего права занимать государственные должности.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении депутату Киевской городской рады Сергею Крымчаку.