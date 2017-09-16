Для Крымчака назначили залог в размере 1,4 млн гривен

Согласно информации ведомства, сторона обвинения просила 25 млн как сумму залога.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) расследую дело Крымчака обнаружили, что в 2010-2011 годах пребывая на должности секретаря Киевсовета, чиновник присвоил себе несколько земельных участков, находящихся в коммунальной собственности.

Общая сумма ущерба городу составила 500 тыс гривен.

НАБУ сообщают, что депутат организовал преступную схему для реализаации незаконно отчужденной земли.

Ему грозит 8 лет лишения свободы без дальнейшего права занимать государственные должности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении депутату Киевской городской рады Сергею Крымчаку.