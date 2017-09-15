В Украине удержится теплая и сухая погода

Днем на западе и севере буде более прохладно. Осадков синоптики тоже не обещают, лишь ночью и утром на крайнем западе возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха удержится в пределах 23-28 теплых градусов.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов.

На западе Украины ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ночная температура воздуха составит 10-15 теплых градусов. Днем будет от 16 до 23 градусов со знаком плюс.

На севере страны в пятницу также осадков не предвидится. Ночью температура воздуха не опустится ниже 11-16 градусов. Днем будет от 17 до 25 теплых градусов.

В центре Украины сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 21-29 градусов.

На востоке 15 сентября осадков не предвидится. Ночью столбики термометров не опустятся ниже 10-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью удержится в пределах 12-19 градусов тепла. Днем будет от 25 до 32 жарких градуса.

В Крыму в пятницу сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-17 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 26-31 градуса.