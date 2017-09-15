13:55 15.09.2017 | Общество | Новости
100173842:test

В США самолет столкнулся с буксиром в аэропорту

В Соединенных Штатах Америки в аэропорту Шарлотт Дуглас в Северной Каролине самолет авиакомпании American Eagle Airlines столкнулся с буксиром.

В США самолет столкнулся с буксиром в аэропорту

Об этом сообщает портал Airlive.

Как выяснилось, в результате столкновения пострадал водитель буксира, его госпитализировали.

Также, в авиакомпании рассказали, что борт в аэропорт Шарлотт Дуглас прибыл из Чарльстона. В American Eagle Airlines уточнили, что авиалайнер столкнулся с буксиром во время руления к месту стоянки.

Добавим, что на борту лайнера находились 34 человека - 31 пассажир и три члена экипажа, никто из них не пострадал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Канаде на авиашоу на базе в Гринвуде загорелся один из самолетов канадской пилотажной группы Snowbirds,пострадавших нет.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив