В США самолет столкнулся с буксиром в аэропорту

В Соединенных Штатах Америки в аэропорту Шарлотт Дуглас в Северной Каролине самолет авиакомпании American Eagle Airlines столкнулся с буксиром.
Об этом сообщает портал Airlive.
Как выяснилось, в результате столкновения пострадал водитель буксира, его госпитализировали.
Также, в авиакомпании рассказали, что борт в аэропорт Шарлотт Дуглас прибыл из Чарльстона. В American Eagle Airlines уточнили, что авиалайнер столкнулся с буксиром во время руления к месту стоянки.
Добавим, что на борту лайнера находились 34 человека - 31 пассажир и три члена экипажа, никто из них не пострадал.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Канаде на авиашоу на базе в Гринвуде загорелся один из самолетов канадской пилотажной группы Snowbirds,пострадавших нет.