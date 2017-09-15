В Черкассах полиция отправила в суд обвинительный акт против и.о. директора аэропорта - ФОТО

Чиновника обвиняют в получении взятке и размере 70 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Черкасской области, акт утвержден и направлен в отношении исполняющего обязанности директора КП "Аэропорт Черкассы" Черкасского областного совета и его пособника.

Мужчины обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей Уголовного Кодекса Украины Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Следователи прокуратуры установили, что обвиняемые в течение июня текущего года требовали деньги от директора одного из обществ города за подготовку пакета документов и последующее подписание договора аренды помещения и земельного участка, находящегося на балансе КП "Аэропорт Черкассы".

Взяточники были задержаны во время получения первой части взятки в сумме 50 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области полиция задержала сотрудников банка. Их подозревают в присвоении почти 900 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, обвинительный акт уже утвержден и направлен в суд.