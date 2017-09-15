Урагана "Харви" убил 82 человека

По последним данным, стихия убила 82 человека. Как сообщил в пятницу утром, 15 сентября, губернатор штата Техас Грег Эббот, информацию о том, что все эти смерти связаны с последствиями урагана, еще должны подтвердить местные власти.

Вместе с тем губернатор отметил, что более пяти тысяч человек все еще остаются в убежищах, поскольку их дома разрушены. Восстановлением домов и инфраструктуры власти штата занимаются совместно с правительством страны.

Напомним, ранее власти США заявили, что смертельные случаи зарегистрированы в 13 округах штата. Наибольшее количество жертв в округе Харрис, где из-за урагана "Харви" погибли минимум 30 человек.

Как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп уже подписал законопроект бюджета о выделении средств на борьбу с последствиями урагана Харви.