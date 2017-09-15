Украинские военнослужащие получили новые награды

Согласно информации ведомства, МОУ наградило 120 работников и военнослужащих Вооруженных Сил Украины особыми знаками отличия и ценными подарками.

Более 56 человек получили медали за отменную службу на территории АТО, отмечает ведомство.

Праута рассказал, что с начала АТО отличия Министерства обороны Украины награждены 43 тыс человек, 27 тыс получило государственные награды.

Более 210 тыс солдат и офицеров получили статус участника боевых действий на востоке Украины.

На днях министр обороны Украины Степан Полторак наградил шестерых офицеров Генерального управления разведки огнестрельным оружием.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко представил к наградам боевых летчиков по случаю Дня Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.