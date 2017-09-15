13:29 15.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские военнослужащие получили новые награды

На прошлой недели Министрество обороны вновь наградило украинских военнослужащих. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

Украинские военнослужащие получили новые награды

Согласно информации ведомства, МОУ наградило 120 работников и военнослужащих Вооруженных Сил Украины особыми знаками отличия и ценными подарками.

Более 56 человек получили медали за отменную службу на территории АТО, отмечает ведомство.

Праута рассказал, что с начала АТО отличия Министерства обороны Украины награждены 43 тыс человек, 27 тыс получило государственные награды.

Более 210 тыс солдат и офицеров получили статус участника боевых действий на востоке Украины.

На днях министр обороны Украины Степан Полторак наградил шестерых офицеров Генерального управления разведки огнестрельным оружием.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко представил к наградам боевых летчиков по случаю Дня Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.


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